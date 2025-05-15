Началось зарубежное голосование на президентских выборах

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С 20 по 26 мая проходит досрочное голосование за рубежом на 21-х президентских выборах. Для его проведения организованы 223 избирательных участка при 182 дипломатических представительствах РК в 118 странах мира. В этом году участки впервые работают в четырёх странах, где недавно открылись посольства РК: на Кубе, в Люксембурге, Литве и Эстонии. Центральная избирательная комиссия рекомендует заранее уточнять сроки работы участков на сайтах соответствующих дипппредставительств, поскольку продолжительность голосования может варьироваться от одного до шести дней в зависимости от местных условий. Избиратели, принимающие участие в голосовании за рубежом, должны иметь при себе удостоверение личности с фотографией - паспорт или ID-карту. Между тем, избирательные бюллетени были изготовлены и разосланы в зарубежные диппредставительства до того, как Ку Чжу Ва от Свободной партии воссоединения снял свою кандидатуру. Поэтому голоса, отданные за него, будут считаться недействительными.