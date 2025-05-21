РК и США проведут второй раунд переговоров по тарифам

Photo : KBS News

20 мая в Вашингтоне состоится второй раунд южнокорейско-американских рабочих переговоров по тарифным вопросам на уровне директоров департаментов. Южнокорейскую делегацию возглавляет директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики Чан Сон Гиль. Участники переговоров обсудят возможность снижения 25-процентных американских импортных тарифов на сталь, автомобили, полупроводники и другие товары. Это будет последняя очная встреча сторон до президентских выборов в РК, которые состоятся 3 июня. Конкретные договорённости, вероятно, будут приняты следующим правительством. На фоне недавних событий, таких как заключение торгового соглашения США с Великобританией и заключение договорённостей с Китаем, Вашингтон может выдвинуть конкретные требования на переговорах с Сеулом. Ожидается, что США будут добиваться от РК расширения закупок американских товаров, включая энергоресурсы.