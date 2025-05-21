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Экономика

Активы главных конгломератов РК выросли, а занятость не изменилась

Write: 2025-05-20 12:07:25Update: 2025-05-20 12:52:55

Активы главных конгломератов РК выросли, а занятость не изменилась

Photo : YONHAP News

За последние три года совокупные активы и чистая прибыль четырёх ведущих южнокорейских конгломератов — Samsung, SK, Hyundai Motor и LG — заметно выросли, однако численность сотрудников практически не изменилась. Активы этих компаний составили в 2024 году 1 трлн 39 млрд долларов, увеличившись на 15% по сравнению с 2022 годом. В прошлом году совокупные активы «большой четвёрки» составили 53,1% общих активов, принадлежащих 30 крупнейшим конгломератам страны. Их чистая прибыль также выросла за период 2022–2024 годов на 30,8%,  в то время как чистая прибыль 30 крупнейших компаний выросла на 0,8%. Увеличение активов и прибыли не привело к параллельному росту найма. Число сотрудников четырёх крупнейших групп осталось практически неизменным, увеличившись с 745 тыс. в 2022 году до 746 тыс. в 2024 году. С другой стороны, общее число сотрудников в 30 крупнейших группах увеличилось за тот же период на 8,8% - с 1 млн 400 тыс. до 1 млн 520 тыс.
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