Полиция расследует вину руководства SKT в утечке данных

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Полиция начала расследование в отношении руководства крупнейшего южнокорейского оператора мобильной связи SK Telecom. Как сообщили в полицейском управлении сеулького района Намдэмун, следователи пытаются определить степень их вины в утечке данных абонентов, последствия которой оказались опаснее, чем предполагалось изначально. В частности, под угрозой оказались не только данные USIM-карт, но и уникальные идентификаторы мобильных устройств (IMEI), а также персональные сведения, такие как имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронной почты. Вредоносное программное обеспечение поразило серверы компании ещё в 2022 году, но оно было обнаружено лишь месяц назад. Подтверждено наличие 21 вредоносной программы, а число заражённых серверов достигло 18. В ходе расследования выяснилось, что компания не шифровала критически важные данные абонентов, то есть, не выполнила ключевые требования закона о защите персональных данных и оказалась не в состоянии полноценно оценить масштаб утечки. Между тем, случаев реального ущерба - клонирования устройств или атак на банковские сервисы - не зафиксировано.