Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

Полиция расследует вину руководства SKT в утечке данных

Write: 2025-05-21 12:37:35Update: 2025-05-21 14:02:15

Полиция расследует вину руководства SKT в утечке данных

Photo : YONHAP News

Полиция начала расследование в отношении руководства крупнейшего южнокорейского оператора мобильной связи SK Telecom. Как сообщили в полицейском управлении сеулького района Намдэмун, следователи пытаются определить степень их вины в утечке данных абонентов, последствия которой оказались опаснее, чем предполагалось изначально. В частности, под угрозой оказались не только данные USIM-карт, но и уникальные идентификаторы мобильных устройств (IMEI), а также персональные сведения, такие как имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронной почты. Вредоносное программное обеспечение поразило серверы компании ещё в 2022 году, но оно было обнаружено лишь месяц назад. Подтверждено наличие 21 вредоносной программы, а число заражённых серверов достигло 18. В ходе расследования выяснилось, что компания не шифровала критически важные данные абонентов, то есть, не выполнила ключевые требования закона о защите персональных данных и оказалась не в состоянии полноценно оценить масштаб утечки. Между тем, случаев реального ущерба - клонирования устройств или атак на банковские сервисы - не зафиксировано.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >