В ООН обсудили нарушения прав человека в КНДР

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20 мая Генеральная Ассамблея ООН провела пленарное заседание высокого уровня для обсуждения проблемы нарушений прав человека в Северной Корее. Оно было созвано в соответствии с резолюцией по правам человека в Северной Корее, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в декабре прошлого года. Председатель Комиссии по правам человека в Северной Корее Грег Скалатью в своём выступлении подчеркнул, что проблема не ограничивается Корейским полуостровом и регионом Северо-Восточной Азии, а становится серьёзной угрозой для международной безопасности, включая Ближний Восток и Восточную Европу. Специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Элизабет Салмон выразила обеспокоенность тем, что ситуация с правами человека на севере Корейского полуострова значительно ухудшилась в период пандемии коронавируса, отметив, что «северокорейцы находятся в абсолютной изоляции более пяти лет». В ответ на заявление Элизабет Салмон, посол КНДР при ООН Ким Сон заявил, что данное заседание противоречит ключевым принципам Устава ООН, таким как суверенитет и невмешательство во внутренние дела.