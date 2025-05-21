Утро 21 мая – самое жаркое с начала месяца

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Город Пхохан в провинции Кёнсан-Пукто едва избежал «тропической ночи в мае», поскольку температура воздуха превышала +25°C до 23:30, а затем начала снижаться. Тропическая ночь - это явление, когда температура воздуха не опускается ниже +25°C с 18:01 до 9:00 следующего утра. 21 мая утренняя температура в Сеуле составила +23°C, что является самой высокой минимальной дневной температурой для мая с начала современных метеорологических наблюдений в Сеуле в октябре 1907 года. Причиной аномально тёплой погоды является влажный южный ветер, вызванный областью высокого давления над морем к востоку от Японии. В большинстве регионов дневная температура превышает +25°C, а в южной части провинции Кёнгидо, внутренних районах провинций Канвондо и Чхунчхондо она составит выше +30°C. Температура воздуха на 2-7 градусов выше среднего сезонного уровня ожидается также 22 мая, после чего вернётся к обычным значениям.