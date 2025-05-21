Посол РФ в КНДР: Москва и Пхеньян обмениваются визитами

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До конца текущего года между Москвой и Пхеньяном ожидаются важные взаимные визиты высокопоставленных лиц, а также активный обмен делегациями на уровне парламентов и МИД двух стран. Об этом посол России в КНДР Александр Мацегора заявил в интервью российской газете «Известия». Активизация двухсторонних связей связана с датами, которые отмечаются в этом году - 80-летием освобождения Кореи от японского колониального господства и основания Трудовой партии Кореи. Посол отметил, что с заключением Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве сотрудничество двух стран усилилось «до такой степени, что трудно найти области, в которых оно не ведётся». Комментируя ситуацию на Корейском полуострове, Мацегора описал её как «вызывающую серьёзное беспокойство». Он выразил убеждённость в том, что договор между Россией и КНДР, включающий положения о взаимной военной помощи, играет важную сдерживающую роль.