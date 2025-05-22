Пошлины ослабят полупроводниковую промышленность США

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Крупнейшие страны-производители полупроводников призвали правительство США проявить сдержанность при применении импортных пошлин, поскольку они могут привести к росту производственных затрат. РК экспортирует в США главным образом устройства памяти, а импортирует оттуда логические микросхемы и оборудование для производства полупроводников. Пошлины могут нарушить отлаженную цепочку взаимных поставок,- считают в Сеуле. Правительство Японии подчеркнуло, что невозможно замкнуть весь производственный цикл внутри одной страны, и что пошлины станут бременем для американских пользователей и разработчиков полупроводников. Япония призвала США пересмотреть пошлины на производственное оборудование, материалы и производные продукты, заявив, что со своей стороны приложит все усилия для укрепления цепочки поставок полупроводников в США. Тайваньская компания TSMC призвала освободить от пошлин тех производителей, которые уже взяли на себя обязательство инвестировать в производство полупроводников в США. Даже американская полупроводниковая компания Intel заявила, что необходимо сделать послабления для импорта оборудования и материалов, которые производят в США, а также для полупроводниковых пластин, произведённых с использованием американской интеллектуальной собственности.