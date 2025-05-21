Экспорт из РК в США и Китай может сократиться

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, совокупный южнокорейский экспорт с января по апрель текущего года составил 217 млрд 900 млн долларов. Это на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт в США сократился на 3,3%, а в Китай на 4,1%, тогда как экспорт в страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вырос на 5,9%, а в страны Евросоюза на 2,1%. В мае ожидается дальнейшее снижение южнокорейского экспорта в США и Китай из-за влияния американских импортных пошлин. Об этом заявил представитель РК на торговых переговорах Чон Ин Гё, выступая 21 мая на совещании по вопросам экспорта. Он напомнил, что в дополнительном бюджете предусмотрены средства на поддержку экспортных компаний. Коснувшись консультаций по проблеме пошлин, которые проводят Сеул и Вашингтон, Чон Ин Гё отметил, что южнокорейская сторона приложит все усилия для поиска взаимовыгодного решения с учётом национальных интересов.