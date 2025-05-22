Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

США назначат спецпосланника по правам человека в КНДР

Write: 2025-05-22 11:58:43Update: 2025-05-22 14:41:25

США назначат спецпосланника по правам человека в КНДР

Photo : YONHAP News

Администрация США планирует назначить специального посланника по правам человека в Северной Корее и в настоящее время ищет подходящую кандидатуру. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая 21 мая на слушаниях в Комитете по международным делам Палаты представителей Конгресса. Необходимо найти подходящего человека, который мог бы пройти кадровую проверку,- добавил Рубио. Должность спецпосланника в настоящее время является вакантной. Джули Тернер, которая занимала её в администрации Джо Байдена, ушла в отставку после прихода к власти Дональда Трампа. Специальный посланник по правам человека в Северной Корее назначается на основании Закона о правах человека в КНДР, принятого в 2004 году. После того, как бывший специальный посланник Роберт Кинг ушёл в отставку в январе 2017 года при президенте Трампе, должность оставалась вакантной в течение шести лет, пока бывший президент Байден не назначил на неё в 2023 году Джули Тернер.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >