США назначат спецпосланника по правам человека в КНДР

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Администрация США планирует назначить специального посланника по правам человека в Северной Корее и в настоящее время ищет подходящую кандидатуру. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая 21 мая на слушаниях в Комитете по международным делам Палаты представителей Конгресса. Необходимо найти подходящего человека, который мог бы пройти кадровую проверку,- добавил Рубио. Должность спецпосланника в настоящее время является вакантной. Джули Тернер, которая занимала её в администрации Джо Байдена, ушла в отставку после прихода к власти Дональда Трампа. Специальный посланник по правам человека в Северной Корее назначается на основании Закона о правах человека в КНДР, принятого в 2004 году. После того, как бывший специальный посланник Роберт Кинг ушёл в отставку в январе 2017 года при президенте Трампе, должность оставалась вакантной в течение шести лет, пока бывший президент Байден не назначил на неё в 2023 году Джули Тернер.