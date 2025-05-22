В КНДР при спуске эсминца на воду произошла авария

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Во время спуска на воду новый эсминец водоизмещением 5 тысяч тонн получил повреждения. Как сообщило агентство ЦТАК, церемония, на которой присутствовал северокорейский лидер Ким Чон Ын, проходила 21 мая на верфи в Чхончжине. «Из-за неумелого руководства и неосторожности в управлении не обеспечена параллельность движения тележки, в результате чего корма корабля сошла со стапеля преждевременно и наскочила на препятствие. Равновесие корабля было нарушено из-за разрушения некоторых частей днища, а нос корабля не сошёл со стапеля»,- говорится в сообщении. «Произошедшее является недопустимой серьёзной аварией и преступлением, вызванным неосторожностью и безответственностью»,- заявил Ким Чон Ын. Он потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи, поскольку этот вопрос связан с «авторитетом государства». Глава госсовета КНДР предупредил, что на пленуме будут рассмотрены ошибки «безответственных руководящих работников»,- сообщает ЦТАК.