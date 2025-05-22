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После семилетнего перерыва РК и Россия возобновили консульские консультации. 21 мая в Москве прошли переговоры директоров консульских департаментов министерств иностранных дел двух стран Юн Чжу Сока и Алексея Климова. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, участники встречи положительно оценили уровень двустороннего сотрудничества на основе Консульского соглашения и Соглашения о взаимном освобождении от визовых требований между РК и Россией. Они договорились продолжать сотрудничество для обеспечения безопасности граждан обеих стран. В тот же день Юн Чжу Сок встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко. Как отмечается в информационном сообщении на сайте российского МИД, «с обеих сторон была отмечена важность поддержания регулярных контактов и практического взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран».