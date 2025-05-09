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Корея: Юг-Север

КНДР запустила серию крылатых ракет в Восточное море

Write: 2025-05-22 14:05:51Update: 2025-05-22 14:07:13

КНДР запустила серию крылатых ракет в Восточное море

Photo : YONHAP News / KCNA

22 мая около 9 часов утра Северная Корея произвела запуск серии крылатых ракет в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, ракеты запущены с территории волости Сондок-мён уезда Чонпхён-гун провинции Хамгён-Намдо. Подробности запуска, в том числе, количество и тип ракет, скорость, дальность и высота полёта, в сообщении не приводятся. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности и следят за действиями Северной Кореи, обмениваясь информацией с американскими коллегами,- говорится в сообщении. Крылатые ракеты с реактивными двигателями летают низко и хорошо маневрируют, что позволяет им уклоняться от средств противоракетной обороны. Запуски крылатых ракет не являются прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северной Корее использовать технологии баллистических ракет.
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