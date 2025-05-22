Ли Чжэ Мён с большим отрывом опережает других кандидатов

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Кандидат в президенты РК от Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён продолжает с большим отрывом лидировать в предвыборной гонке. По данным опроса 1.002 взрослых жителей страны, проведённого с 19 по 21 мая совместно агентствами Embrain Public, KSTAT Research, Korea Research International и Hankook Research, за Ли Чжэ Мёна готовы проголосовать 46% респондентов. Представителя партии Сила народа Ким Мун Су поддерживают 32%, а кандидата от партии Новых реформ Ли Чжун Сока – 10% опрошенных. 10% опрошенных не определились с выбором. По сравнению с прошлой неделей, рейтинг Ли Чжэ Мёна упал на 3%, рейтинг Ким Мун Су вырос - на 5%, а Ли Чжун Сока - на 3%. 67% респондентов считают, что на предстоящих выборах победит Ли Чжэ Мён, а 23% предсказали победу Ким Мун Су. Рейтинг Демократической партии Тобуро составил 40%, партии Сила народа – 31%, партии Новых реформ и партии Инноваций Отечество – по 5%, а Прогрессивной партии – 1%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.