Кандидаты в президенты проводят агитацию по всей стране

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За 12 дней до выборов кандидаты в президенты активизируют агитационную кампанию. 22 мая кандидат от Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён в первой половине дня встречался с избирателями на острове Чечжудо, а во второй половине дня совершил поездку по провинции Кёнсан-Намдо. 23 мая он планирует побывать в городе Кимхэ, чтобы принять участие в мемориальной церемонии по случаю 16-й годовщины смерти бывшего президента Ро Му Хёна. Кандидат от партии Сила народа Ким Мун Су 22 мая ездил по столичному региону, встречаясь с представителями бизнеса, медицинскими работниками и крестьянами. Он, в частности, посетил Корейскую торгово-промышленную палату, где побеседовал с руководителями пяти основных объединений деловых кругов, затем побывал в детском саду в Кванмёне провинции Кёнгидо. Кандидат от партии Новых реформ Ли Чжун Сок тоже сосредоточил внимание на столичном регионе, проводя агитацию в Сеуле и Инчхоне.