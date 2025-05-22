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Политика

Gallup Korea: За Ли Чжэ Мёна - 45%, за Ким Мун Су - 36%

Write: 2025-05-23 14:38:20Update: 2025-05-23 14:39:36

Gallup Korea: За Ли Чжэ Мёна - 45%, за Ким Мун Су - 36%

Photo : YONHAP News

45% избирателей проголосуют на президентских выборах 3 июня за кандидата от Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 20 по 22 мая агентством Gallup Korea среди 1.002 взрослых жителей страны. 36% голосов набрал представитель партии Сила народа Ким Мун Су. Кандидат от партии Новых реформ Ли Чжун Сок набрал 10% голосов. 8% респондентов не поддерживают ни одного из кандидатов. По сравнению с предыдущим опросом, рейтинг кандидата Ли Чжэ Мёна снизился на 6%, в то время как рейтинг Ким Мун Су вырос на 7%, а  Ли Чжун Сока на 2%. Рейтинги политических партий составили: Демократическая партия Тобуро - 42%, партия Сила народа - 36%, партия Новых реформ - 6%, партия инноваций Отечество - 2%. Не поддерживают ни одну политическую партию 13% опрошенных. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.
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