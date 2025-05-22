Финансовые власти обсудили волатильность в США и Японии

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Правительство и Банк Кореи будут внимательно изучить влияние недавнего повышения процентных ставок по государственным облигациям США и Японии на южнокорейский рынок. Данное решение принято в ходе совещания по текущим макроэкономическим и финансовым вопросам, которое провёл 23 мая исполняющий обязанности министра планирования и финансов Ким Бом Сок. В нём приняли участие также руководители Банка Кореи финансового комитета и комитета финансового контроля. Было отмечено, что волатильность на рынках государственных облигаций США и Японии растёт на фоне сохраняющейся внешней неопределённости, включая недавние переговоры США по тарифам. Растут опасения, что финансовая ситуация может ухудшиться, поскольку государственный долг чрезмерен. Участники совещания согласились обсудить меры по ускорению реструктуризации и реорганизации некоторых предприятий, которые не смогли должным образом урегулировать свою задолженность по финансированию проектов в сфере недвижимости.