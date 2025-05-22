Кандидаты в президенты обсудили социальные проблемы

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23 мая на телеканале KBS состоялся второй этап теледебатов кандидатов в президенты РК. В них приняли участие Ли Чжэ Мён от Демократической партии Тобуро, Ким Мун Су от партии Сила народа, Ли Чжун Сок от партии Новых реформ и Квон Ён Гук от Демократической трудовой партии. Дебаты были посвящены социальным проблемам. Ли Чжэ Мён и Ли Чжун Сок вступили в полемику по поводу финансирования расширенных медицинских льгот. Ли Чжэ Мён подчеркнул необходимость «всесторонней поддержки ухода за больными в объёме, допускаемом финансированием здравоохранения». Ли Чжун Сок отметил, что требуемые расходы намного больше запланированных. Ещё одной темой дебатов была ядерная энергетика. Ли Чжун Сок сказал, что бывший президент Мун Чжэ Ин, также из Демократической партии Тобуро, постоянно сомневался в безопасности ядерной энергетики и даже препятствовал зарубежным продажам корейских ядерных технологий. Ли Чжэ Мён возразил, что, хотя ядерная энергетика сейчас относительно дешева, на самом деле она может стать «очень дорогим источником энергии, учитывая затраты на утилизацию отходов и риски». Четыре кандидата проведут ещё один раунд теледебатов 27 мая на канале MBC.