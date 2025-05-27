Пхеньян призывает Вашингтон прекратить угрозы

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Северокорейские власти призывают Вашингтон отказаться от «угроз и агрессивных действий» против других государств. Соответствующее заявление опубликовало 25 мая агентство ЦТАК со ссылкой на начальника главного политического управления министерства обороны КНДР. Как отмечается в заявлении, обеспечение безопасности континентальной части США невозможно без отказа от внешнеполитического давления и военной эскалации. «Гарантии безопасности США зависят от отказа от военных угроз и агрессивных действий в отношении других стран», - говорится в заявлении. «США искусственно раздувают тему угрозы со стороны КНДР для оправдания крупнейшего в истории наращивания вооружений». Более того, американские военные неоднократно делали провокационные заявления, намекая на возможность начала войны,- говорится в заявлении. «Нелогично думать, что действия США считаются оборонительными, а действия Северной Кореи — угрозой»,- отмечается в документе. Он завершается утверждением, что Северная Корея прилагает «постоянные и практические усилия» по разработке сдерживающего потенциала, направленного на нейтрализацию рисков, связанных с наращиванием ядерных вооружений со стороны США.