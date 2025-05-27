Разрыв в рейтингах кандидатов в президенты сокращается

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Ужесточается предвыборная гонка между основными кандидатами в президенты РК - Ли Чжэ Мёном от Демократической партии Тобуро, Ким Мун Су от партии Сила народа и Ли Чжун Соком от партии Новых реформ. Ли Чжэ Мён потерял, а Ким Мун Су получил несколько процентов в свою поддержку. При этом рейтинг Ли Чжун Сока превысил 10%. Тем Не менее, Ли Чжэ Мён продолжает оставаться лидером среди кандидатов в президенты. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 22-23 мая агентством Real Meter среди 1.009 взрослых жителей страны, 46,6% респондентов назвали его наиболее предпочтительным кандидатом. На втором месте Ким Мун Су, набравший 37,6% голосов, на третьем Ли Чжун Сок (10,4%). По сравнению с предыдущим опросом, рейтинг Ли Чжэ Мёна понизился на 1,5%, а Ким Мун Су на 1%. При этом рейтинг Ли Чжун Сока вырос на 1%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%.