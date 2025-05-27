США признали усиление стратегических позиций КНДР

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Северная Корея достигла максимальной за последние десятилетия стратегической позиции, продолжая наращивать потенциал, способный угрожать как союзникам США в Северо-Восточной Азии, так и территории самих США. Об этом говорится в докладе Разведывательного управления министерства обороны США (DIA). В документе подчёркивается, что Пхеньян активно развивает ядерные и ракетные технологии, укрепляет военное сотрудничество с Россией. Особую обеспокоенность у Вашингтона вызывает развитие Пхеньяном своей программы оружия массового уничтожения. КНДР восстановила ядерный полигон и готова провести седьмое ядерное испытание в любое время,- говорится в докладе. Кроме того, она продолжает закупать компоненты для ракетных систем, в том числе, при участии граждан третьих стран. Северная Корея, по всей вероятности, будет и дальше экспортировать ракетные технологии в третьи страны. Силы специального назначения КНДР оцениваются в докладе как «хорошо подготовленные и оснащённые».