Расследование в отношении SKT затронуло KT и LG Uplus

Photo : KBS News

Следственная группа, расследующая крупномасштабную утечку данных абонентов оператора мобильной связи SK Telecom, распространила расследование на серверы двух других операторов мобильной связи, KT и LG Uplus. Однако признаков взлома на их серверах не обнаружено. На прошлой неделе следственная группа представила промежуточные результаты, указывающие на то, что на 23 серверах, принадлежащих SK Telecom, было обнаружено 25 вариантов вредоносного программного обеспечения. Среди них 24 варианта вредоносного ПО BPFDoor и один вариант WebCell. Два повреждённых сервера использовались в качестве временного хранилища персональных данных, таких как имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронной почты, а также данные международного идентификатора мобильного оборудования (IMEI). IMEI - уникальный идентификатор для каждого устройства в сети, который потенциально может использоваться в финансовых транзакциях.