Петроглифы Пангудэ могут быть включены в Список ЮНЕСКО

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Петроглифы Пангудэ в Ульсане, которые считаются выдающимся примером доисторической культуры Корейского полуострова, с высокой долей вероятности получат статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Международный совет по памятникам и достопримечательным местам ЮНЕСКО рекомендовал включить данный объект в Список всемирного наследия. Окончательное решение будет принято на 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоится в июле в Париже. Если решение будет положительным, РК получит 17-й по счёту объект Всемирного наследия. Комплекс петроглифов Пангудэ включает два национальных сокровища: петроглифы на скале Пангудэ в районе деревни Тэгок-ни, а также надписи и рисунки на скале Чхончон-ни в уезде Ульчжу-гун. На скале высотой около 4 метров и шириной 10 метров, имеющей форму угла, изображены сцены охоты и животные, включая тигров. Рисунки выполнены с использованием линий и точек.