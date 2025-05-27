РК и Сингапур укрепляют партнёрство в цепочках поставок

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26 мая РК и Сингапур провели в формате видеоконференции первое заседание Совета по реализации партнёрства в сфере цепочек поставок. Директор департамента торговой стратегии министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ли Чжэ Гын и директор департамента Северо-Восточной Азии министерства торговли и промышленности Сингапура Тан Руи Хай обсудили меры реагирования на кризисы в области поставок, а также пути укрепления сотрудничества в передовых отраслях промышленности. В октябре прошлого года РК и Сингапур подписали соглашение, в рамках которого должен быть создан совместный механизм реагирования на перебои в цепочках поставок, усилено сотрудничество в ключевых и перспективных секторах. Участники заседания определили биотехнологическую отрасль в качестве приоритетного направления сотрудничества. Кроме того, они обсудили меры диверсификации поставок и расширения взаимодействия между компаниями двух стран. Достигнута договорённость о создании «горячей линии» для оперативного обмена информацией.