В РК улучшились потребительские настроения

Индекс потребительских настроений (CCSI), опубликованный Банком Кореи 27 мая, составил 101,8 пункта. Это на 8 пунктов выше, чем в предыдущем месяце. Это самый высокий рост с октября 2020 года. Кроме того, индекс, отражающий восприятие экономической ситуации населением страны, впервые за длительное время превысил ключевую отметку в сто пунктов. Показатель выше ста указывает на преобладание оптимистических настроений над пессимистическими. CCSI рассчитывается на основе шести показателей: текущего уровня жизни, прогноза уровня жизни, прогноза доходов домохозяйств, прогноза потребительских расходов, оценки текущей экономической ситуации и прогноза будущей экономической ситуации. В Банке Кореи объяснили рост индекса совокупностью таких факторов как утверждение дополнительного бюджета в Национальном собрании, ослабление торговых рисков в связи с отсрочкой введения Вашингтоном импортных пошлин, а также положительные ожидания от прихода к власти нового правительства.