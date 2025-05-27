РК и Индия обсудили борьбу с терроризмом

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26 мая первый заместитель министра иностранных дел РК Ким Хон Гюн встретился в Сеуле с межпартийной парламентской делегацией Индии. Индийская сторона поделилась информацией о недавнем теракте в Кашмире и изложила позицию своего правительства по этому вопросу. Ким Хон Гюн выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами, отметив, что южнокорейская сторона глубоко сожалеет о случившемся и выражает солидарность с народом Индии. Он подчеркнул, что терроризм не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах, подтвердив намерение Сеула продолжать сотрудничество с мировым сообществом в борьбе с данным явлением. Он приветствовал достигнутую недавно договорённость между Индией и Пакистаном о прекращении взаимных атак и призвал обе стороны к дальнейшим усилиям по снижению напряжённости в регионе. 22 апреля в индийской части Кашмира произошёл теракт, в результате которого погибли 26 человек, включая туристов. Индия возложила ответственность за нападение на Пакистан и ввела ответные меры.