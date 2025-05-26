Кандидаты в президенты провели финальные теледебаты

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27 мая в студии телекомпании MBC состоялись финальные теледебаты с участием четырёх основных кандидатов на пост президента РК. Ли Чжэ Мён от Демократической партии Тобуро, Ким Мун Су от партии Сила народа, Ли Чжун Сок от партии Новых реформ и Квон Ён Гук от Демократической трудовой партии обсудили вопросы политики и национальной безопасности. Ли Чжэ Мён пообещал проводить политику в «прагматичном, всеобъемлющем и дальновидном» направлении, основанном на альянсе РК и США, а также трёхстороннем сотрудничестве с участием Японии. Он подчеркнул необходимость поддержания стабильных отношений с Китаем и Россией, одновременно стремясь к миру на Корейском полуострове. Ким Мун Су предложил более жёсткий подход в отношениях с Северной Кореей, подвергнув критике режим Ким Чон Ына за угрозу миру и стабильности. Он пообещал укрепить возможности ядерного сдерживания на основе альянса РК и США. Ли Чжун Сок предложил объединить министерства иностранных дел и по делам воссоединения, создав новую должность вице-премьера по вопросам безопасности. Квон Ён Гук пообещал реформировать армию, назначить гражданского министра обороны и искать новые пути построения мира на Корейском полуострове.