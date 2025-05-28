Чо Тхэ Ёль: Сотрудничество РК и Японии должно продолжаться

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27 мая министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль встретился с делегацией Японо-корейской экономической ассоциации во главе с её вице-председателем Асо Ютакой. Делегация находится в Сеуле для участия в 57-м заседании Корейско-японского делового совета. Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления экономического сотрудничества между двумя странами. Чо Тхэ Ёль подчеркнул, что РК и Япония, испытывающие схожие трудности из-за быстро меняющейся торговой среды, должны поддерживать тесное общение на уровне правительств и деловых кругов, а также расширять сотрудничество в рамках трёхстороннего партнёрства с участием США. Он обратился к деловым кругам Японии с просьбой поддержать импульс добрососедских отношений между Сеулом и Токио, которые с трудом удалось улучшить в последнее время. В свою очередь, Асо Ютако отметил, что в условиях сложной экономической ситуации в мире важность южнокорейско-японского сотрудничества растёт. Он предложил совместно искать пути решения таких общих проблем как низкая рождаемость и старение населения.