Подписание контракта с Чехией может быть отложено до октября

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Подписание контракта между южнокорейским консорциумом и чешской компанией Elektrarna Dukovany II (EDU II), предусматривающего строительство двух новых энергоблоков на АЭС «Дукованы», может быть отложено до октября. По сообщению агентства Reuters, об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, объяснив перенос подписания тем, что на октябрь запланирован парламентские выборы. Он одновременно напомнил, что новые реакторы должны быть введены в строй в 2036 году. 6 мая региональный суд города Брно вынес решение, запрещающее подписывать контракт из-за иска французской энергетической компании EDF, которая потребовала пересмотреть результаты тендера. По этой причине церемония подписания контракта, запланированная на 7 мая, была отменена. Впоследствии чешская компания EDU II и Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики подали апелляции в Высший административный суд Чехии.