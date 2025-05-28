В РК впервые отметили День авиации и космонавтики

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27 мая в здании Корейского аэрокосмического управления в Сачхоне провинции Кёнсан-Намдо состоялась церемония по случаю Дня авиации и космонавтики. Этот праздник отмечался в РК впервые. Исполняющий обязанности президента РК Ли Чжу Хо в своей приветственной речи подчеркнул решимость правительства прилагать усилия для развития отечественной авиации и космонавтики. Он добавил, что программы создания передовых космических систем, таких как многоразовые ракеты-носители и спутники сверхвысокого разрешения, получат дополнительную поддержку. После церемонии Ли Чжу Хо посетил Корейскую аэрокосмическую корпорацию, где побеседовал с техническими специалистами и представителями научных кругов. Он отметил важность постоянной подготовки молодых кадров в сфере авиации и космонавтики в качестве ключевой задачи, определяющей технологический суверенитет и будущую конкурентоспособность РК. День авиации и космонавтики решено отмечать 27 мая, так как в этот день в 2024 году было основано Корейское аэрокосмическое управление.