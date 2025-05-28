В РК продолжается рост рождаемости

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По данным, опубликованным 28 мая национальным статистическим управлением, в марте этого года в РК родился 21.031 младенец, что на 6,8% больше, чем в том же месяце прошлого года. Рост рождаемости отмечен в марте впервые за 10 лет, но число новорождённых растёт девять месяцев подряд, начиная с июля прошлого года. В первом квартале число новорождённых составило 65.022 человека, что на 7,4% больше, чем в прошлом году. Общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее число рождений на одну женщину в течение её жизни, составил в первом квартале 0,82, увеличившись на 0,05 в годовом исчислении. Количество браков, которое представляет собой индикатор будущей рождаемости, также продолжает расти. В марте зарегистрирован 19.181 брак, что на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество браков в первом квартале составило 58 тысяч, что на 8,4% больше, чем за тот же период прошлого года. В первом квартале умерли 100.800 человек. Это на 8,1% больше, чем год назад. Смертность растёт параллельно старению общества. Естественная убыль населения составила около 35 тысяч человек.