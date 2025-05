Photo : YONHAP News

27 мая последняя песня Чина из группы BTS под названием «Don't Say You Love Me» возглавила глобальный чарт лучших песен Spotify. После выхода 16 мая она дебютировала на девятом месте в данном чарте. «Don't Say You Love Me» - главный трек из второго сольного альбома Чина под названием «Echo», который занимает третье место в американском чарте Billboard 200. По данным Billboard, это самый успешный на сегодняшний день альбом вокалиста.