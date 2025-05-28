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Политика

Началось досрочное голосование на выборах президента РК

Write: 2025-05-29 10:20:09Update: 2025-05-29 16:35:49

Началось досрочное голосование на выборах президента РК

Photo : YONHAP News

29-30 мая в РК проходит досрочное голосование на 21-х президентских выборах. 3.568 избирательных участков по всей стране открыты с 6 до 18 часов. Проголосовать можно на любом из них, независимо от места регистрации избирателя, предъявив удостоверение личности с фотографией - регистрационную карточку гражданина РК, паспорт или водительские права. Закон о выборах должностных лиц запрещает фотографировать заполненные бюллетени и помещать фото в социальных сетях. Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штраф до 4 млн вон (2.900 долларов). По окончании досрочного голосования опечатанные урны с бюллетенями будут помещены в специальные хранилища, оборудованные системами видеонаблюдения. Бюллетени будут обработаны вместе с бюллетенями, поданными в день основного голосования 3 июня. По состоянию на 16:00 на участки для голосования пришли 15,72% зарегистрированных избирателей.
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