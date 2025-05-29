Деловые круги РК и Японии приняли совместное заявление

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28 мая по итогам 57-го заседания корейско-японского делового совета принято совместное заявление. В нём представители деловых кругов двух стран зафиксировали договорённость расширять экономическое сотрудничество, в первую очередь, в сферах искусственного интеллекта и полупроводников, а также продвигать присоединение РК к Транс-тихоокеанскому партнёрству. В преддверии 60-летия нормализации отношений между Сеулом и Токио представители деловых кругов подтвердили взаимное доверие. Они договорились сотрудничать ради будущего двух государств и всего мира. РК и Япония будут активизировать совместную работу в таких областях как достижение углеродной нейтральности, развитие биоиндустрии и здравоохранения, нормализация цепочек поставок и обеспечение энергоресурсами,- отмечается в документе. Кроме того, достигнута договорённость обратить внимание на общие для двух стран проблемы, такие как низкая рождаемость и старение населения.