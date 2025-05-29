Доходы домохозяйств растут седьмой квартал подряд

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Согласно данным национального статистического управления, опубликованным 29 мая, в первом квартале текущего года среднемесячные доходы южнокорейских домохозяйств составили 5 млн 350 тыс. вон (3.865 долларов), увеличившись на 4,5% в годовом исчислении. Рост доходов ускорился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Доходы, полученные за счёт заработной платы, выросли на 3,7% в годовом исчислении, составив в среднем 3 млн 410 тыс. вон (2.470 долларов) в месяц. Доходы от коммерческой деятельности составили 902 тыс. вон в месяц, увеличившись за тот же период на 3%, а доходы от государственных субсидий составили 879 тыс. вон в месяц, увеличившись на 7,5%. Реальные доходы домохозяйств с учётом инфляции выросли на 2,3%. Ежемесячные расходы домохозяйств выросли на 1,4% по сравнению с прошлым годом, составив 2 млн 950 тыс. вон в месяц, поскольку увеличились расходы на жильё, еду и развлечения.