В РК продолжается досрочное голосование на выборах президента

Photo : YONHAP News

30 мая – второй и заключительный день досрочного голосования на 21-х президентских выборах. С 6 до 18 часов по всей стране открыты 3.568 избирательных участков, и проголосовать можно на любом из них, независимо от места регистрации избирателя, предъявив удостоверение личности с фотографией - регистрационную карточку гражданина РК, паспорт или водительские права. По данным центральной избирательной комиссии, 29 мая, в первый день досрочного голосования, на участки пришли 8 млн 690 тыс. или 19,58% из 44 млн 392 тыс. зарегистрированных избирателей. Это самая высокая явка в первый день досрочного голосования после введения данной системы в 2014 году. По окончании досрочного голосования опечатанные урны с бюллетенями будут помещены в специальные хранилища, оборудованные системами видеонаблюдения. Бюллетени будут обработаны вместе с бюллетенями, поданными в день основного голосования 3 июня. За пост президента борются шесть кандидатов.