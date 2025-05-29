Посол Японии: Связи с США важны для РК и Японии

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Трёхстороннее сотрудничество с участием США имеет исключительную важность для южнокорейско-японских отношений, учитывая сложную геополитическую обстановку в регионе и за его пределами. Об этом заявил посол Японии в РК Коити Мидзусима, выступая 29 мая на Форуме за мир и процветание, который проходит на острове Чечжудо. Он назвал РК и Японию важными соседями, которые могут решать сложные глобальные проблемы безопасности. «Не будет преувеличением сказать, что у РК и Японии больше нет разногласий», — сказал Коити Мидзусима. «Учитывая сложную обстановку вокруг обеих стран, укрепление отношений с США и содействие трёхстороннему сотрудничеству между РК, США и Японией имеет решающее значение»,- сказал он. Мидзусима подчеркнул важность тесной координации между двумя странами независимо от результатов предстоящих президентских выборов в РК. Он также отметил, что двусторонние отношения между Сеулом и Токио «тесно связаны» с миром и безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, подчеркнув необходимость продолжать сотрудничество не только в плане безопасности, но и других общих ценностей, таких как демократия и права человека.