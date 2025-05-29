ВМС: Перед катастрофой самолёта не было экстренных вызовов

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Члены экипажа морского патрульного самолёта, который разбился в окрестностях Пхохана провинции Кёнсан-Пукто, не совершали экстренных вызовов. Об этом сообщили 30 мая в штабе военно-морских сил. Патрульный самолёт ВМС P-3CK потерпел крушение в горной местности 29 мая в 13:49 дня, через шесть минут после вылета на плановые учения с авиабазы в Пхохане. Погибли все четыре офицера ВМС, находившиеся на борту. Сообщений о жертвах среди гражданского населения не поступало. По данным ВМС, самолёт летел по согласованному маршруту, а погодные условия в Пхохане были благоприятными. После расследования на месте обломки самолёта передадут Командованию морской авиации и проведут совместное расследование с гражданскими экспертами. ВМС также планируют провести специальную проверку безопасности всех патрульных самолётов морской авиации P-3. РК эксплуатирует 16 таких самолётов. Похороны погибших офицеров пройдут 31 мая на Национальном кладбище в Тэчжоне.