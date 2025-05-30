В досрочном голосовании приняли участие 34,74% избирателей

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По данным центральной избирательной комиссии, в досрочном голосовании на выборах 21-го президента РК, которое состоялось 29-30 мая, приняли участие 15.423.6078 человек. Это 34,74% из 44 млн 392 тыс. зарегистрированных избирателей. Нынешняя явка на 2,19% ниже, чем на предыдущих президентских выборах в 2022 году. Для проведения досрочного голосования по всей стране были открыты 3.568 избирательных участков, и проголосовать можно было на любом из них, независимо от места регистрации избирателя, предъявив удостоверение личности с фотографией - регистрационную карточку гражданина РК, паспорт или водительские права. Самая высокая явка была отмечена в провинции Чолла-Намдо - 56,5%, далее следуют провинция Чолла-Пукто - 53,01% и город Кванчжу - 52,12%. Самая низкая явка зарегистрирована в городе Тэгу - 25,63%. В Сеуле в досрочном голосовании приняли участие 34,28%, в провинции Кёнгидо 32,88%, а в Инчхоне 32,79% зарегистрированных избирателей. По окончании досрочного голосования опечатанные урны с бюллетенями помещены в специальные хранилища, оборудованные системами видеонаблюдения. Бюллетени будут обработаны вместе с бюллетенями, поданными в день основного голосования 3 июня. За пост президента борются пять кандидатов.