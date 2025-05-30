США подняли вопрос о нетарифных барьерах на переговорах с РК

Photo : KBS News

Принцип взаимности в торговле США с другими странами подразумевает введение ответных мер против государств, которые не только вводят пошлины на американскую продукцию, но и используют нетарифные методы торгового регулирования. Об этом написал президент США Дональд Трамп в своём аккаунте в социальной сети Х. Что касается РК, то в ходе второго раунда технических переговоров США потребовали от южнокорейской стороны разрешить проблему таких нетарифных ограничений как импорт американской говядины в возрасте старше 30 месяцев и живых модифицированных организмов (ЖМО), а также передача компании Google высокоточных картографических данных. В отчёте, подготовленном министерством торговли США, говорится, что запрет на импорт американской говядины от крупного рогатого скота в возрасте 30 месяцев и старше был введён как «временная мера», но он действует уже 16 лет, закон о ЖМО создаёт проблемы для экспорта американской сельскохозяйственной продукции, а ограничения на предоставление картографических данных затрудняют их использование. Сеул и Вашингтон работают над подготовкой пакетного соглашения по торговым вопросам, включая тарифы, нетарифные барьеры и экономическое сотрудничество.