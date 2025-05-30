Доклад о сотрудничестве КНДР и РФ - нарушение суверенитета

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Доклад так называемой Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций, посвящённый сотрудничеству Пхеньяна и Москвы, является «провокацией и нарушением суверенных прав государств». Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, опубликованном 2 июня агентством ЦТАК. Доклад сфабрикован, а сама группа не имеет легитимных оснований для существования. Пхеньян «выражает серьёзную озабоченность в связи с провокациями Запада, пытающегося посягнуть на суверенные права КНДР»,- говорится в заявлении. Все 11 стран - членов группы «враждебно настроены по отношению к КНДР и России». Более того, «никто не наделял США и их послушных союзников полномочиями давать оценку легитимным отношениям между суверенными государствами»,- подчёркивается в заявлении. Многосторонняя группа мониторинга за соблюдением санкций была создана в октябре прошлого года по инициативе РК и США. Она сменила распущенную ранее группу экспертов по контролю за санкциями в отношении Северной Кореи.