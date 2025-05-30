Финансовые институты снижают прогнозы роста экономики РК

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Основные отечественные и зарубежные финансовые институты снижают прогнозы роста южнокорейской экономики. Как сообщили 2 июня в Банке Кореи, по результатам опроса 41 такого учреждения, проведённого агентством Bloomberg, рост южнокорейской экономики составит в этом году от 0,3% до 2,2%. Среднее значение составило 0,985%. Между тем, по состоянию на начало мая данный показатель составлял 1,307%. На этот раз более 20 учреждений, включая Bank of America Merrill Lynch, Capital Economics, Citigroup и HSBC, предложили прогнозы менее 1%. Французский Société Générale предложил самый низкий прогноз 0,3%. По сравнению с данными прогнозами, даже прогноз Банка Кореи, пересмотренный с 1,5% до 0,8%, кажется вполне оптимистичным. Тем временем Barclays, Bloomberg Economics и Morgan Stanley повысили свои прогнозы на 0,1%. Теперь Barclays прогнозирует рост на 1%, Bloomberg Economics на 0,8%, а Morgan Stanley на 1,1%.