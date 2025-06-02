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3 июня в РК проходят 21-е президентские выборы. С 6:00 до 20:00 по всей стране открыты 14.295 избирательных участков. Проголосовать можно только на участке по месту регистрации избирателя, предъявив удостоверение личности с фотографией. В списки для голосования внесены 44.391.871 человек. 34,74% из них проголосовали досрочно 29-30 мая. В избирательные бюллетени внесены пять кандидатов - Ли Чжэ Мён от Демократической партии Тобуро, Ким Мун Су от партии Сила народа, Ли Чжун Сок от партии Новых реформ, Квон Ён Гук от Демократической трудовой партии и независимый кандидат Сон Чжин Хо. Председатель центральной избирательной комиссии РК Но Тхэ Ак накануне дня голосования заявил, что именно эти выборы могут изменить страну и стать шагом к достижению национального единства. «Это важные выборы для выхода за рамки конфликта и разделения в обществе ради создания нации гармонии и надежды»,- отметил Но Тхэ Ак. По окончании голосования урны с бюллетенями будут опечатаны и доставлены под охраной в счётные пункты, где начнётся их обработка вместе с бюллетенями, поданными на досрочном голосовании. Всего таких пунктов по стране 254. После окончания голосования представители трёх крупнейших телерадиокомпаний страны, включая KBS, объявят результаты опроса избирателей на выходе с участков. Предварительные результаты выборов могут быть объявлены около полуночи.