К 10:00 на президентских выборах проголосовали 13,5% избирателей

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По состоянию на 10:00 явка избирателей на 21-х президентских выборах, проходящих 3 июня в РК, составила 13,5%. В списки для голосования внесены 44.391.871 человек. Число проголосовавших не учитывает результаты досрочного голосования, состоявшегося 4-5 марта, а также голосования на избирательных участках в зарубежных странах и на борту морских судов в открытом море. Их будут прибавлять к голосам, отданным 3 июня, начиная с 13 часов. Для проведения выборов открыты 14.295 избирательных участков. Проголосовать можно только на участке по месту регистрации избирателя, предъявив удостоверение личности с фотографией. Голосование проходит с 6:00 до 20:00. В избирательные бюллетени внесены пять кандидатов - Ли Чжэ Мён от Демократической партии Тобуро, Ким Мун Су от партии Сила народа, Ли Чжун Сок от партии Новых реформ, Квон Ён Гук от Демократической трудовой партии и независимый кандидат Сон Чжин Хо. По окончании голосования урны с бюллетенями будут опечатаны и доставлены под охраной в специально организованные счётные пункты, где начнётся их обработка. Всего таких пунктов по стране 254. После окончания голосования представители трёх крупнейших телерадиокомпаний страны, включая KBS, объявят результаты опроса избирателей на выходе с участков.