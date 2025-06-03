Новый президент РК вступит в должность без переходного периода

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Поскольку нынешние выборы проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий предыдущего президента, новый глава государства приступит к исполнению обязанностей без переходного периода. В соответствии с Законом о выборах на государственные должности, срок полномочий президента в обычных условиях начинается в 00:00 суток, следующих за днём окончания полномочий его предшественника. Однако в случае досрочных выборов, как в данной ситуации, срок начинается немедленно после официального утверждения результатов голосования. Решение о победителе выборов принимается на заседании центральной избирательной комиссии, которое созывается сразу по завершении подсчёта голосов. В ходе заседания утверждается протокол о результатах выборов. Ожидается, что заседание состоится утром 4 июня в интервале между 7:00 и 9:00. С момента, когда председатель комиссии ударит молотком, начнётся срок полномочий 21-го президента РК. С этого момента к новоизбранному президенту автоматически переходят все конституционные полномочия, включая командование вооружёнными силами.