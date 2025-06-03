Мировые СМИ следят за президентскими выборами в РК

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Крупнейшие зарубежные СМИ сообщили о начале голосования на президентских выборах в РК, подчеркнув, что новоизбранному лидеру предстоит решать задачи по преодолению общественного раскола и восстановлению экономики. Агентство Associated Press распространило срочное сообщение вскоре после открытия избирательных участков 3 июня. В нём отмечается, что выборы проходят досрочно после отстранения от власти бывшего президента Юн Сок Ёля. Агентства Reuters, AFP и Синьхуа также выпустили срочные сообщения, начав освещение выборов в режиме реального времени. Reuters отмечает, что новому президенту предстоит объединить общество, травмированное попыткой военного правления, а также восстановить экспортно-ориентированную экономику страны на фоне усиливающегося протекционизма со стороны основного союзника и торгового партнёра - США. Газета New York Times в статье под заголовком «Новый лидер Южной Кореи получает в наследство расколотую страну в нестабильном мире» указала, что после месяцев политической нестабильности новому президенту предстоит вернуть стране единство и стабильность. Газета Wall Street Journal подчеркнула, что южнокорейские избиратели стремятся положить конец затянувшемуся лидерскому вакууму, возникшему после введения военного положения в конце прошлого года. Издание напомнило, что в последние месяцы обязанности главы государства исполняли три разных человека. По его оценке, итоги выборов повлияют на подход Сеула к торговым переговорам с США, а также к отношениям с Китаем и Северной Кореей.