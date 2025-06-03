КНДР осудила совместные учения РК, США и Японии

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Северная Корея осудила совместные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации, которые провели в мае РК, США и Япония. Как пишет 3 июня газета «Нодон синмун», официальный печатный орган Трудовой партии Кореи в статье под заголовком «Угрозы миру усиливаются с каждым днём», учения являются «военной акцией, которая фактически признаёт войну против нашего государства как свершившийся факт». Кроме того, они являются частью «разнообразных тренировок, направленных на отработку способов ведения агрессивной войны». Издание утверждает, что США проводят военные манёвры по всему миру совместно со своими сателлитами, а совместные учения с РК и Японией демонстрируют, что «они не отказались от зловещих замыслов и уже перешли к стадии их практической реализации». «Самооборона - это корень существования государства и залог его развития. Лишь непреклонная борьба с врагами мира способна обеспечить подлинный мир»,- пишет «Нодон синмун».