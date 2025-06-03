РК отнесена к странам с наихудшей ситуацией в сфере трудовых прав

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Международная конфедерация профсоюзов (МКП), представляющая интересы 161 миллиона работников в 167 странах, в очередной раз присвоила РК наихудшую, пятую категорию в ежегодном рейтинге соблюдения трудовых прав. Это означает, что в стране фактически отсутствуют гарантии основных прав трудящихся. МКП, базирующаяся в Брюсселе, ежегодно оценивает страны мира по шести уровням - от единичных до систематических нарушений, а также полного отсутствия гарантий, включая случаи, где правовая система полностью утратила способность защищать работников. В текущем отчёте РК оказалась в одном ряду с такими странами как Китай, Египет, Индия, Иран, Лаос и Бангладеш, где, по мнению конфедерации, работодатели систематически уклоняются от коллективных переговоров. В докладе отмечается, что в РК, как и в ряде других государств, компании злоупотребляют слабыми законами и отсутствием надлежащего контроля, применяя тактику затягивания диалога, отказываясь от переговоров или заключая соглашения с лояльными профсоюзами, не обладающими реальной силой. Только семь стран, включая Германию, Швецию и Норвегию, признаны государствами, где трудовые права нарушаются лишь эпизодически. США отнесены к четвёртому уровню - систематические нарушения. КНДР не вошла в число оцениваемых стран.