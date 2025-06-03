Выявлен первый в этом году случай вируса Зика

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30 мая на острове Чечжудо был подтверждён первый в этом году случай заражения вирусом Зика. Заболевшим оказался 40-летний мужчина, который как предполагается, заразился в Индонезии после укуса инфицированного комара. У него наблюдались озноб, мышечные боли и покраснение глаз. В настоящее время состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Мужчина находится на Чечжудо по служебным делам. Местные органы здравоохранения проводят эпидемиологическое расследование. В районе проживания и пребывания заболевшего ведётся отлов комаров с последующим анализом на вирус Зика, проводятся профилактические меры по дезинсекции. Вирус Зика, как правило, передаётся через укусы комаров из рода Aedes и проявляется спустя 3–14 дней симптомами, включающими сыпь, повышение температуры, конъюнктивит, а также боли в мышцах и суставах. В последние годы в РК выявляются одиночные случаи вируса Зика.