При расследовании инцидента с SKT обнаружены зарубежные IP-адреса

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В ходе анализа серверных логов при расследовании кибератаки на серверы крупнейшего в стране оператора связи SK Telecom выявлены IP-адреса, зарегистрированные за рубежом. В этой связи правоохранительные органы наладили сотрудничество с несколькими государствами. Как сообщил исполняющий обязанности начальника Сеульского управления полиции Пак Хён Су, отдел по борьбе с киберпреступностью ведёт технический анализ логов вредоносного кода и уже установил наличие зарубежных следов. По его словам, расследование проводится при поддержке как минимум трёх стран, помимо самой РК, а также в тесной координации с Национальной службой разведки. Отвечая на вопрос о том, использовались ли упомянутые страны в качестве транзитных узлов хакеров, представитель полиции подчеркнул, что пока рано делать окончательные выводы. Следствие сосредоточено на установлении маршрута атаки и источника проникновения. По последним данным, число абонентов, заменивших SIM-карты после инцидента, приближается к шести миллионам.